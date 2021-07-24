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Spor Trabzonspor Kouyate için harekete geçti
Spor

Trabzonspor Kouyate için harekete geçti

Futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Crystal Palace'ın 31 yaşındaki orta sahası Cheikhou Kouyate’yi kadrosuna katmak için İngiliz ekibine resmi teklif yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 03:19:00 -
Trabzonspor Kouyate için harekete geçti

Trabzonspor ’da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik gibi dikkat çekici transferlere imza atan Karadeniz devi, şimdi de gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Crystal Palace'ın 31 yaşındaki orta sahası Cheikhou Kouyate’yi kadrosuna katmak için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu raporu sonrasında 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Fırtına, Ada kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

Dakar doğumlu futbolcu, 2018 yılında 10.7 milyon Euro karşılığında Palace'a transfer olmuştu.

Avrupa'da devam etmek istiyor

Kulübüyle 1 yıllık kontratının kalması sebebiyle uygun bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması ihtimali oldukça güçlü olan 1,89'luk futbolcuya, Arabistan ekiplerinden yüksek maaş önerisi sunulmasına rağmen oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etme konusunda daha istekli olduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon 37 maça çıktı

Hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabilen Kouyate, geçtiğimiz sezon Palace formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol attı. Kariyerinde daha önce, Anderletch ve West Ham gibi kulüplerde görev yapan Dakar doğumlu futbolcu, 2018 yılında 10.7 milyon Euro karşılığında Palace'a transfer olmuştu.

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