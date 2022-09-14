Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un evinde oynayacağı Kızılyıldız maçının detayları belli oldu..
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor'un evinde oynayacağı Kızılyıldız maçının detayları belli oldu..
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 2. maçında evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.Temsilcimiz gruptaki ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olmuştu.
Bordo mavililer gruptaki ikinci maçında gelibiyet alarak puanını 3'e yükseltmek istiyor.Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona giriş yapan Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.
Bu sezon şuana kadar iyi bir grafik çizemeyen Trabzonspor ligde topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağıı Kızılyıldız maçının detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.İşte kritik maçın detayları..
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman oynanacak?
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
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