Trabzonspor-Kızılyıldız maç sonucu
Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında Trabzonspor ile Kızılyıldız karşılaştı. Peki, maç ne oldu kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Kızılyıldız maç sonucu
Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldızı 2-1 mağlup etti.
15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.
16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
64. dakikada Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
68. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu.
79. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile sahaya terk etti.
83. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi.
85. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Lahtimi'nin vuruşunda, top kaleci Borjan'da kaldı.
89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Mustapha'nın pasında, penaltı noktasının gerisindeki Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.