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Spor Trabzonspor kim korona oldu son durum
Spor

Trabzonspor kim korona oldu son durum

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'da bir futbolcunun korona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Futbolseverler ise testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğunu, ismini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'da kim korona oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 19:23:00 -
Trabzonspor kim korona oldu son durum

Trabzonspor bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki, hangi futbolcu korona oldu?

Trabzonspor kim korona oldu son durum

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Hangi futbolcunun koronaya yakalandığı konusunda ise isim paylaşılmadı.

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