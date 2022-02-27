Trabzonspor kim korona oldu son durum
Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'da bir futbolcunun korona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Futbolseverler ise testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğunu, ismini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'da kim korona oldu?
Trabzonspor bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki, hangi futbolcu korona oldu?
Trabzonspor kim korona oldu son durum
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadesine yer verildi.
Hangi futbolcunun koronaya yakalandığı konusunda ise isim paylaşılmadı.