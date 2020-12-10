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Spor Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:49:29 -
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana, sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi olan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Semedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı.

Futbolcular, basına açık bölümde pas çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemine tepki olarak, "No to Racism" yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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