Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti.
Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Salih Kavrazlı, Djaniny, Cornelius."