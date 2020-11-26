  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti
Spor

Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:48:54 -
Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay