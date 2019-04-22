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Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermek istiyor

- Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıl sonra kazanan bordo-mavililer, bu kez deplasmanda 22 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermek istiyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, gözünü bu kez deplasman hasretine dikti.

Ligin son 5 haftasında kazanarak sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, hafta sonu Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 22 yıldır rakibi karşısında yaşadığı dış saha galibiyeti özlemini sonlandıracak.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden, 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sarı-lacivertli takımı 2-1 yenerek bu kötü gidişatını 8 yıl sonra durdurmuştu.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet elde etmişti.


- 22 yıllık galibiyet hasreti


Fenerbahçe karşısında 18 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, bu kez rakibini 22 yıl sonra deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 9 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 22 yıl sonra sarı-lacivertli takım önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.


- 22 teknik adam görev yaptı


En son Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Ünal Karaman'a kadar 22 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Rıza Çalımbay çalıştırıcılık yaptı.

Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.


- Son 21 deplasman maçı


Trabzonspor'un deplasmanda galibiyete hasret kaldığı son 21 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-2000: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-2001: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-2002: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-2003: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-2004: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-2005: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-2006: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-2007: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-2008: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-2009: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-2010: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-2011: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-2012: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-2013: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-2014: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-2015: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-2016: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-2017: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-2018: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2


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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
  1. Fenerbahçe
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  3. Galibiyet hasreti
  4. Trabzonspor

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