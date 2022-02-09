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Spor Trabzonspor kaç transfer yaptı? Trabzonspor gelenler-gidenler 2022
Spor

Trabzonspor kaç transfer yaptı? Trabzonspor gelenler-gidenler 2022

Trabzonspor transferleri! 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erdi. Futbolseverler ise hangi takımların kimi renklerine bağladığını merak ediyor. Peki, Trabzonspor'dan kimler ayrıldı 2022

Yeniakit Publisher
2022-02-09 22:25:00 -
Trabzonspor kaç transfer yaptı? Trabzonspor gelenler-gidenler 2022

12 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat’a sona erdi. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor’un kimi renklerine bağladığı kimlerle yollarını ayırdığı ise araştırılıyor. Peki, Trabzonspor kimle anlaştı kimle yollarını ayırdı?

Trabzonspor kaç transfer yaptı? Trabzonspor gelenler-gidenler 2022

Gelenler: Taha Altıkardeş (Bursaspor), Enis Destan (Altınordu), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Batuhan Kör (Bursaspor), Kerem Şen (Bursaspor), Tymotesz Puchacz (Union Berlin-kiralık), Jean Kouassi (Wuhan), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Emrehan Gedikli (Bayern Leverkusen)

Gidenler: Abdulkadir Parmak (Kayserispor-kiralık), Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Gervinho (Sözleşme fesih), Edgar Ie (Sözleşme fesih)

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