Trabzonspor İzmir'de istediğini aldı
Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda, Altay'ı 2-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavili ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 88. dakikalarda Cornelius kaydetti. Altay'ın golü 33. dakikada Cebrail'den geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 45 puanla liderliğini sürdürdü. Altay ise 18 puanda kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Altay deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.