  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor ilk hazırlık maçını kazandı
Spor

Trabzonspor ilk hazırlık maçını kazandı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 08:41:00 -
Trabzonspor ilk hazırlık maçını kazandı

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Slovenya Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan maçın 25. dakikasında bordo-mavili ekip, 25. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Budapeşte, 37. dakikada penaltıdan Bognar'ın golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle tekrar öne geçti ve mücadele Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23