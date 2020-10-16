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Spor Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Geride kalan 24 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-7 üstünlüğü bulunuyor - Karadeniz ekibi, ligde 10 maçtır rakibi karşısında kazanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:49:03 -
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.


- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor


Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.


- Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

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