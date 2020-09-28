  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
Spor

Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:57:25 -
Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile ambalajlı su markası Erikli arasında iki yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Erikli'nin bu sezon da yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki marka olarak yan yana gelme kararı alıyorsanız elbette ki önemli değerleri paylaşmanız gerekiyor. Erikli'nin marka gücü ile takımımıza güç kattığını düşünüyorum. Genç ve dinamik takımımızın ortaya koyduğu performansta katkısı tartışılmaz olan suyun, şüphesiz kalitesine güvendiğimiz Erikli markası ile sağlanmasından dolayı içimiz çok rahat. İş birliğimizin uzun yıllar daim olmasını dilerim."

Erikli Genel Müdürü Serdar Seyhanlı ise bordo-mavili kulübü desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Erikli olarak uzun yıllardır sporu desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu topraklardan doğan ve tüketicisinin kalbinde yer edinen bir marka olarak, futbolun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Trabzonspor, 50 yıllık mazisi ile ülkemiz futbol mozaiğinin en renkli parçalarından bir tanesi. #YanYana sloganı ile çıktıkları yolculukta 'Karadeniz Fırtınası'nın bu sene de yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sağlığın değerini fazlası ile hissettiğimiz bu günlerde, sporcularımıza ve takımlarımıza sağlıklı ve keyifli bir sezon diliyorum."

Seyhanlı, Trabzonspor ile yaptıkları anlaşmayla Erikli'nin sporun toplum üzerinde oluşturduğu pozitif etkisine inancını da bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, sponsorluk anlaşmasının pazarlama ve iletişim faaliyetlerini de kapsadığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'ye tarihi tokat! Bir dizinin daha fişini çekiyor
Medya

FOX TV'ye tarihi tokat! Bir dizinin daha fişini çekiyor

Skandal yayınlarıyla tepki çeken FOX TV dizilerin fişini tek tek çekiyor. Son olarak ‘Savaşçı’ dizisinin de yeni sezonda yayınlanmayacağı id..
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik
Dünya

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan tarafından yapılan açıklamada, tüm pozisyonları kaybettiklerini ve ..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı