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Spor Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 39. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

İki takım arasında ligde geride kalan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:01:11 -
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.


- Sahasında tek yenilgi


Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


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