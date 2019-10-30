Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Zirve yarışındaki ekiplerden Trabzonspor evinde Göztepe ile karşılaşacak.
Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor 2 Kasım Cumartesi günü evinde Göztepe'yi konuk edecek. Saat 17.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sport'tan naklen izleyebilecek.