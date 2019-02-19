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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Filip Novak ve Luis Ibanez, çift kale maçta sakatlanarak antrenmanı tamamlayamadı- Karadeniz ekibinde, 5 genç oyuncu tekrar altyapıya döndü

19 Şubat 2019 Salı 13:43
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Amiri ve Tayyip Ebrar Cumur katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular, koşu yaparak idmanı tamamlarken diğerleri yarı sahada çift kale maç yaptı.


- Novak ve Ibanez sakatlandı


Çift kale maçta Çek oyuncu Filip Novak ile Arjantinli Luis Ibanez, sakatlık geçirerek antrenmanı tamamlayamadı.

Ligin 20. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında sol ayak parmağından yaşadığı sakatlığın ardından bugün takımla ilk çalışmasına çıkan sol bek oyuncusu, Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bu kez sol ayağına darbe alan Çek futbolcu, tedavisinin ardından soyunma odasına gitti.

Takımda sol bek oyuncusu Luis Ibanez de ikili mücadele sonrası yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanı yarıda bırakan bir diğer futbolcu oldu.

- 5 oyuncu altyapıya gönderildi


Trabzonspor'da 5 genç oyuncu altyapıya gönderildi.

Bordo-mavili takımda bir süre antrenmana çıkan oyunculardan Kerem Baykuş, Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve Koray Kılınç, çalışmada yer almadı.

Bu futbolcuların tekrar altyapıya gönderildikleri ve zaman zaman yeniden A takımda antrenmanlara çıkabilecekleri öğrenildi.

Bu arada Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında geldiği Trabzon'da, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili takımın antrenmanını izleyen Vali Atik'e, kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Ünal Karaman tarafından ismi yazılı Trabzonspor forması hediye edildi.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:43
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