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Spor Trabzonspor, Giresun'a kolu kanadı kırık gidecek
Spor

Trabzonspor, Giresun'a kolu kanadı kırık gidecek

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre; Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 16:09:00 -
Trabzonspor, Giresun'a kolu kanadı kırık gidecek

Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

UEFA Konferans Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, Cornelius, Peres, Trondsen ve Gervinho sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamamıştı. Oyuncularla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru'ndan açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır."

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