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Spor Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:19:12 -
Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı.

İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.


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