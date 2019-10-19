Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU: 4-1 Mücadeleye trabzonspor hızlı başladı. 9. dakikada Sturridge bordo-mavilileri öne geçirdi: 1-0

14. dakikada Sorloth farkı ikiye çıkardı: 2-0

54. dakikada Jefferson farkı bire indirdi: 2-1

75. dakika Soso sahneye çıktı: 3-1

Karşılaşmanın skorunu 81'de Yusuf Sarı ilan etti: 4-1

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