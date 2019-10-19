Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?19 Ekim 2019 Cumartesi 17:36
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
MAÇ SONUCU: 4-1
Mücadeleye trabzonspor hızlı başladı. 9. dakikada Sturridge bordo-mavilileri öne geçirdi: 1-0
14. dakikada Sorloth farkı ikiye çıkardı: 2-0
54. dakikada Jefferson farkı bire indirdi: 2-1
75. dakika Soso sahneye çıktı: 3-1
Karşılaşmanın skorunu 81'de Yusuf Sarı ilan etti: 4-1
YORUM YAZ