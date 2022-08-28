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Spor Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...
Spor

Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:31:00 -
Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İki ekip de ligin ilk 3 maçında ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet alarak altışar puan topladı.

Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

133 maçın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray 174, Trabzonspor 151 kez gol sevinci yaşadı

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

En gollü maç 1998'de oynandı

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Oliveira, Torreira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS 1

 

 

 

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