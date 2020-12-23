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Spor Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek
Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:57:48 -
Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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