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Spor Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? TS-GS CANLI İZLE
Spor

Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? TS-GS CANLI İZLE

Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor Galatasaray maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izle:

Yeniakit Publisher
2022-08-28 10:34:00 -
Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? TS-GS CANLI İZLE

Süper Lig’in 4.haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? TS-GS CANLI İZLE     

Trabzonspor ile Galatasaray 28 Ağustos Pazar akşamı karşı karşıya gelecek.  Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Midtsjö forma giyemeyecek

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.

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