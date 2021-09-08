Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig 2021 2022 sezonu başlamasıyla birlikte derbi haftaları da sorgulanır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 13 haftalık programı açıkladı. Süper Lig 13 hafta fikstür ile de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maç tarihleri de belli olmuş oldu. Peki derbi maçları ne zaman 2021 Trabzonspor-Galatasaray ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta?