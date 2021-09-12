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Spor Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? TS GS maç sonucu
Spor

Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? TS GS maç sonucu

Trabzonspor Galatasaray sonuç | Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Futbolseverler zorlu maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, TS GS maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:18:00 -
Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? TS GS maç sonucu

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4.hafta maçında Trabzonspor Galatasaray’ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? TS GS maç sonucu

Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı.

20.dakikada konuk ekip Emre Kılınç ile öne geçti: 0-1

33'de Emre Kılınç bir kez daha sahneye çıktı: 0-2

41. dakikada Cornelius farkı 1'e indirdi: 1-2

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sürüyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu

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