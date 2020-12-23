  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:36:14 -
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alanlar ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi
Kadın - Aile

Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi

Helvaların Sultanı anlamında gelen Helva-i Hakani Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Kaymak ve bademle yapılan şerbetli tat..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay