Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Süper Lig 4. hafta maç hakemleri
Türkiye Futbol Ferasyonu Süper Lig 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Bu hafta Trabzonspor - Galatasaray maçı söz konusu. Hem Trabzonspor taraftarı hem de Galatasaray taraftarı Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemlerin kimler olacağını merak ediyordu. TFF Süper Lig 4. hafta maçların hakemlerini açıkladı. İşte detaylar.
Trabzonspor - Galatasaray maçı akemi kim? Süper lig'de 4. hafta karşılaşmalarının haberi belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.
İşte Süper Lig'deki 4. hafta maçlarının hakem listesi:
11 Eylül Cumartesi
17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)
20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)
12 Eylül Pazar
17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)
20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
13 Eylül Pazartesi
20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)