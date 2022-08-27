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Spor Trabzonspor, Galatasaray karşısında moral arayacak
Spor

Trabzonspor, Galatasaray karşısında moral arayacak

Süper Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray karşısında moral arayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 07:13:00 - 2022-08-27 07:14:09
Trabzonspor, Galatasaray karşısında moral arayacak

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmasanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında devler ligine veda eden Trabzonspor, 28 Ağustos Pazar günü taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray maçında sıkıntılı günleri geride bırakarak moral bulmak istiyor.

Galatasaray maçı çıkış noktası

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, fiziksel ve zihinsel olarak takımını zorlu müsabakaya hazırlıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan sonuçların ardından sarı-kırımzılı takım ile oynanacak olan müsabakayı çıkış noktası olarak değerlendiren Avcı, yaşanan sakatlıklar nedeniyle takım kurgusundaki aksaklıkları gidermek için de teknik ekibiyle birlikte yoğun mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçını kazanarak Kopenhag müsabakasının sonucunu unutturmanın peşinde.

Geçtiğimiz sezon evinde üç büyüklere kaybetmedi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İstanbul'un üç büyükleri karşısında sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, evinde sarı-kırmızılı takım ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

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