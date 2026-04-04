Fırtına Aslan'ı devirdi

Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray

90' Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

88' Oyuncu Değişikliği: Yunus Akgün - Ahmed Kutucu

88' Oyuncu Değişikliği: Ozan Tufan - Umut Nayir

88' Oyuncu Değişikliği: Oleksandr Zubkov - Okay Yokuşlu

83' Oyuncu Değişikliği: Mario Lemina - Yáser Asprilla

79' Oyuncu Değişikliği: Anthony Nwakaeme - Mathias Løvik

79' Oyuncu Değişikliği: Felipe Augusto - Benjamin Bouchouari

79' Sarı Kart - Abdülkerim Bardakcı

77' Sarı Kart - André Onana

77' Sarı Kart - Wagner Pina

71' Icardi'nin vuruşunu Lemina tamamlamak istedi. Lemina'nın yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

68' Oyuncu Değişikliği: Noa Lang - Roland Sallai

67' Augusto çalımlarla ceza sahasına girdi ve topu Zubkov'a çevirdi. Zubkov'un boş pozisyonda vuruşu savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

62' Sarı Kart - Davinson Sánchez

62' GOL! Nwaiwu topu ağlara gönderdi. Nwakaeme'nin sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nwaiwu, topu kafayla ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

54' Hakem VAR incelemesine rağmen kararını değiştirmedi.

53' VAR, Barış Alper'in pozisyonu için hakem Cihan Aydın'ı monitöre çağırdı.

51' Sarı Kart - Barış Alper Yılmaz

50' Sağ kanattan ceza sahasına giren Zubkov, dar açıdan sağ ayağıyla yakın direğe şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

48' GOL! Singo topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Barış Alper Yılmaz, arka direğe etkili bir orta açtı. Arka tarafta topla buluşan Singo tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

46' Oyuncu Değişikliği: Ismail Jakobs - Eren Elmalı

46' Oyuncu Değişikliği: Lucas Torreira - İlkay Gündoğan

46' İkinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45' Savunmanın arkasına sarkan Onuachu, şık bir çalımla Davinson'u geçti ve sol ayağıyla topu direğin dibinden ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

41' Rakibini hataya zorlayan Mustafa, Singo'dan topu kaptı. Mustafa'nın içeri çevirdiği topu son anda Davinson kornere attı.

30' Barış Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Lemina kafayı vurdu, son anda Onana gole izin vermedi.

29' Ozan Tufan topu ceza sahası yayına kadar sürdü ve sağ taraftaki Augusto'ya gönderdi. Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşu yandan auta gitti.

25' Sağ kanattan Pina'nın yaptığı orta herkesi aştı ve arka direkteki Nwakaeme'ye geldi. Nwakaeme'nin yakın direğe sert vuruşu az farkla auta gitti.

22' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü.

20' Sarı Kart - Ozan Tufan

19' Augusto sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu Uğurcan'ın üstüne gitti.

12' Galatasaray yediği golün ardından topa daha fazla sahip olmaya başladı. Trabzonspor ise hızlı çıkışlarla rakip kalede tehlike arıyor.

5' Sağ çaprazdan topla buluşan Zubkov'un vuruşu direğin dibinden auta gitti.

4' GOL! Onuachu topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Pina rakibinden sıyrıldı ve içeriye ortasını yaptı. İyi yükselen Onuachu, Uğurcan'ın sağından topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Nwakaeme, Zubkov, Felipe, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus, Lang, Icardi.