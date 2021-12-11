  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı
Spor

Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:25:00 -
Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin avro, diğer her bir sezon için 400 bin avro imza ücreti alacağı, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe yorumlar geliyor.
Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler
Gündem

Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 557 kişinin terör bağlantısı çıktığını açıklaması, E..
“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var
Dünya

“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var

Hindistan'da, Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılmasını istemesiyle gündeme gelen eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Wasim Rizvi, Hinduizme geçti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay