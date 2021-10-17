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Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Süper Lig 9. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe kadrosu
Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Süper Lig 9. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe kadrosu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemleri kimler? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kadrosunda kimler var? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kimler oynayacak? sorularının yanında Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi de kim olduğu merak ediliyor. Süper Lig 9. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 12:08:00 - 2021-10-17 12:09:52
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Süper Lig 9. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe kadrosu

Süper Lig’de liderlik savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmek isterse, Trabzonspor da 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Bugün Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemleri ve Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu da merak ediliyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemleri kim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bu müsabakaya Ali Şansalan'ı atadı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Trabzonspor Fenerbahçe kadrosu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim olacağı hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe taraftarı tarafından merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe kadrosu

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11’leri şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor:  Uğurcan, Peres-Edgar-Hugo-Denswil, Berat-Siopis, A.Ömür-Bakasetas-Nwakaeme, Cornelius 

Fenerbahçe:  Altay, Novak-Kim-Szalai, Osayi-Sosa-Gustavo-Ferdi, Mesut-Berisha-Rossi 

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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