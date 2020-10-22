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Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:05:55 -
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak'ın katılmadığı bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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