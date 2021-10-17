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Spor Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig sonuçları | Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sporseverler ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, TS-FB maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:19:00 -
Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı sürüyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. 3. dakikada Fenerbahçe Rossi ile öne geçti. 25. dakikada Bakasetas skoru eşitledi 1-1

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