Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig sonuçları | Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sporseverler ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, TS-FB maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de 9. hafta heyecanı sürüyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu | Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. 3. dakikada Fenerbahçe Rossi ile öne geçti. 25. dakikada Bakasetas skoru eşitledi 1-1