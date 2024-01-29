Trabzonspor evde yok! Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. İşte detaylar...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi deplasman ekini 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bordo-mavili ekibin ise gollerini 19. dakikada ve Enis Destan ve 90. dakikada Poyraz Yıldırım attı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti.
Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.