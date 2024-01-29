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Spor Trabzonspor evde yok! Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı...
Spor

Trabzonspor evde yok! Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı...

Yeniakit Publisher
2024-01-29 22:06:00 -
Trabzonspor evde yok! Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi deplasman ekini 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.
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Bordo-mavili ekibin ise gollerini 19. dakikada ve Enis Destan ve 90. dakikada Poyraz Yıldırım attı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti.

Trabzonspor ise 37 puanda kaldı. 

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