Trabzonspor eski yıldızının peşinde!

Kouassi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, Fildişilinin yerine eski oyuncusu Bongonda'yı almayı planlıyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.

Yeni sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper için çeşitli isimlerle görüşen Bordo-Mavililer, sol kanat transferi için de çalışmalarına devam ediyor.

Kouassi'yle yollarını ayıracak olan Karadeniz ekibinin hedefindeki isim ise; Genk'te forma giyen Theo Bongonda... 2017-18'de kısa bir süre BordoMavili formayı giyen Belçikalı için ilk temas kuruldu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.