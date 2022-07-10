Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman hangi gün? Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise kupa finalinin ne zaman oynanacağını, maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı biletleri ne kadar?
Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye kupasının sahibi Trabzonspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nın sahibi Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Sivasspor 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kupa finali 20.45'te oynanacak.
Karşılaşmanın biletleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak. Biletler "passo.com.tr" adresinden ve Passolig gişelerinden temin edilebilecek.
Demir Grup Sivasspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi bu maçta da batı ve güney tribünde yerlerini alacak. Sivasspor'a ayrılan tribünlerin biletleri Trabzonspor Passolig kart sahipleri dışında tüm takım taraftarlarına açık olacak.
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarlarının yer alacağı bölümün bilet fiyatları batı tribün 150, güney tribün 75 lira olarak belirlendi.