  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
Spor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:39:24 -
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, 5 Eylül'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..
Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz
Dünya

Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladıklarını i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı