Trabzonspor, Campi’yi de KAP’a bildirdi Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi’nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi’nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, bugün transfer ettiği Erce Kardeşlerin ardından, bir transfere daha imza attı. Karadeniz ekibi, Arjantinli stoper Gaston Campi’yi kadrosuna katıyor.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Arjantin’in Estudiantes Kulübü’nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi’nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.