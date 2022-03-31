Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz