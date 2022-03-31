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Spor Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? Trabzonspor-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? Trabzonspor-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hakemi:

Yeniakit Publisher
2022-03-31 13:42:00 -
Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? Trabzonspor-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

Süper Lig'e verilen bir haftalık ara 2 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Futbolseverler ise Trabzonspor Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? Trabzonspor-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

Trabzonspor ile Beşiktaş 3 Nisan Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Süper Lig 31.hafta

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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