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Spor Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hakemi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 12:54:00 -
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu

Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri ise günler öncesinde tükenmişti.

41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda “kapalı gişe” olarak maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig’in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek.

Hakem belli oldu

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu.

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