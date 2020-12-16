Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kulübümüzün hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettik

Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, yöneticilere görev süreleri boyunca yaptıkları transferlerle son günlerde ödenen ücretlere ilişkin bir algı oluşturma girişiminde bulunulduğunu belirterek, "27 oyuncu için ödenen menajerlik ücreti Dönemimizdeki transferler toplam 5,6 milyon Euro. " dedi.

"Veremeyeceğimiz bir hesabımızın olmadığının özellikle bilinmesini istiyorum." Açıklamada bulunan Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"2,5 yıl önce göreve başladığımızda kulübün mali durumu belliydi. Geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün haklarını ve hukukunu korumak için mücadele ettik. Öyle ki tüzüğü değiştirerek, genel kurulda onaylanan bütçenin üzerinde harcama yapılması halinde yöneticileri şahsen sorumlu tuttuk. Yani kendi finansal "fair-play"imizi getirdik. Harcamalarımız konusunda bu kadar hassas olsak da bazı çevrelerin neden ısrarla gerçeklikle bağdaşmayan bu iddiaları gündeme getirdiğini anlayamıyoruz. "

Tüm transferlerin izleme komitesi veya teknik heyetin talebi üzerine yapıldığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Öte yandan, önceki dönemler için ödenmemiş menajer komisyonları 17 milyon Euro idi.Bu menajer komisyon borçlarının tamamını biz ödedik. Bizden önceki dönemde alınan sadece bir oyuncunun menajerine ödenen komisyon 1.3 milyon avroydu. Bizim 2,5 yıllık görev süremizde yapmış olduğumuz 27 transferden oluşan 5.6 milyon avroluk bir menajerlik ücreti var. Yani, bizden önceki dönemlerde oluşan ve bizim ödemek zorunda olduğumuz 17 milyon avroluk menajer ücretinin 3’te 1’i oranında menajer komisyonu ödedik."

Oluşturmaya çalıştıkları algının farkında olduklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçmişte yöneticilerin iddiaları nedeniyle kulübümüz müzesindeki kupalara bile el konulmuştu. Bütün bunlar ortada peki bu algıyı oluşturmaya çalışanlar bu yolu ne amaçla seçtiler bunu iyi biliyoruz. " Şeklinde konuştu.