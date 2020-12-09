  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'e ziyaret
Spor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:53:19 -
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'e ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüple 3 yıllık reklam anlaşması imzalayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Ağaoğlu, Yıldız Holding'e desteklerinden dolayı, kulüp ve bordo-mavili camia adına teşekkür etti.

Yıldız Holding ile uzun yıllardır devam eden iş birliğinin yeni yaptıkları anlaşmayla 3 yıl daha uzadığını aktaran Ağaoğlu, "Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu günlerde takdir edersiniz ki kulüplerimiz de ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor. Seyirci hasılatının olmadığı, ürün satışlarının yüzde 50 oranında azaldığı bir ortamda Yıldız Holding’in kulübümüze olan bu desteğini çok önemli bir yerde tuttuğumu vurgulamak isterim. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise Trabzonspor'a ve ülke futboluna olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, "Sayın Ahmet Ağaoğlu’na ziyareti için teşekkür ediyorum. Yıldız Holding olarak sporun çeşitli branşlarına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de Trabzonspor Kulübü. Uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi yeni yaptığımız anlaşmayla 3 yıl daha uzattık. Hem Yıldız Holding'e hem de Trabzonspor'a hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaret anısına Ağaoğlu, Ülker ve Taşkın'a isimleri yazılı Trabzonspor forması hediye etti.



    Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
    İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!
    Medya

    İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinde 85 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu'yla ilgili 1 yıl önceki fotoğrafı,..
    Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti
    Dünya

    Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti

    Azerbaycan-Ermenistan savaşı sona erse de Erivan'da kriz devam ediyor. Ermenistan'da sokak gösterileri sürerken Vardenis kentinden gelen bi..
    Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
    Gündem

    Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

    Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu...
    Satılık 2018 model Fiat Fiorino
    Satılık 2018 model Fiat Fiorino

    WhatsApp İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    Yaay İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Yaay