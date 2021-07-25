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Spor Trabzonspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Trabzonspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Başakşehir ile Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle bitti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:07:00 - 2021-07-25 00:08:17
Trabzonspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip karşılaşmaya Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Abdülkadir Parmak, Flavio, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı 11'iyle çıkarken, Başakşehir de Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Zulj, Deniz Türüç, Visca, Muhammed Demir 11'i ile maça başladı. Riva'daki karşılaşmayı izlemek için gelen Trabzonspor taraftarları, yola park ettiği araçlarından mücadeleyi takip edebildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir 7 değişiklik yaparak başladı. Caiçara'nın yerine Şener, Epureanu'nun yerine Leo Duarte, Ponck'un yerine Ravil Tagir, Tolga Ciğerci'nin yerine Mahmut Tekdemir, Hasan Ali'nin yerine Lucas Lima, Deniz Türüç'ün yerine Ömer Ali ve Muhammed Demir'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil olan isim oldu.

Trabzonspor'da ise tek değişiklik yaşandı. Kaleci Erce kenara gelirken, Uğurcan Çakır maça dahil oldu. Dakikalar 61'i gösterdiğinde ise Trabzonspor'da 10 değişiklik yaşandı. Abdullah Avcı; Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny ve Tunahan'ı sahaya sürdü. Başakşehir'de 68. dakikada Zulj kenara gelirken, Ndayishimiye oyuna dahil oldu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın sonlarına doğru Visca'nın yerine Emre Kaplan'ı sahaya sürdü. Mücedele golsüz eşitlikle sona erdi.

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