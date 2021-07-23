Trabzonspor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor, lk hazırlık maçını Ümraniyespor ile yapmış, Ümraniyespor’u 5-3 yenmişti. İkinci hazırlık maçını ise Bandırmaspor ile oynayan Trabzonspor, Bandırmaspor’u 1-0 yendi. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Peki Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Trabzonspor, 35. dakikada Djaniny'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor'un 24 Temmuz Cumartesi günü geçtiğimiz yıl Süper Kupa finalinde de karşılaştığı Başakşehir ile oynayacağı maç kaçta başlayacak? Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı başlama saati 19.00. Peki Trabzonspor Başakşehir hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman?

Hazırlık kampını Riva'da sürdüren Karadeniz temsilcisi dördüncü ve şu ana dek açıklanan programa göre son hazırlık sınavını ise 26 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa karşısında verecek ve lige hazır hale gelecek.