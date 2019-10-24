Trabzonspor Avrupa'da kayıplarda! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’a 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırladı. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalıştı ancak kalesinde gördüğü gollere yanıt veremeyince sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor ile Rus ekibi Krasnodar karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Krasnodar oldu. Krasnodar'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena kaydetti. Bu galibiyetin ardından Kranosdar puanını 3 yaparken, Trabzonspor 1 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Trabzonspor ile Krasnodar bir kez daha karşılaşacak. Mücadele Rusya'da oynanacak. Beşiktaş, Braga'ya da kaybetti! Umut azalıyor

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