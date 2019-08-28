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Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına çıkıyor

- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 129. kez sahaya çıkacak- Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 50 galibiyet aldı, 45 kez mağlup oldu- Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 170 gol gördü- Bordo-mavililer, AEK karşısında ilk maçtaki 3-1'lik avantajı koruması halinde, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez gruplarda mücadele edecek

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına çıkıyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.


- UEFA'da 81. maç


Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.


- Üçüncü kez gruplara kalmaya çok yakın


Trabzonspor, AEK karşısında ilk maçtaki 3-1'lik avantajı koruması halinde, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.


- Avrupa performansı


Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 128 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 28 10 7 11 24 34
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası 80 33 21 26 113 106
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
Toplam 12850 33 45 169 170


- En farklı galibiyet ve yenilgiler


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 128 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.


- İlk kez Yunanistan takımı ile eşleşti


Trabzonspor, ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.

Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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