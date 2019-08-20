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Trabzonspor Atina'da

Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maç için Yunanistan'ın Atina şehrine ulaştı.

20 Ağustos 2019 Salı 20:28
Trabzonspor Atina'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maç için Yunanistan'ın Atina şehrine ulaştı.

1 SAAT 15 DAKİKALIK YOLCULUK  

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kısa süre pasaport işlemlerinin ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

İKİ İSİM KADRODA YOK   

İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo-mavili takımın, AEK maçı kadrosunda ise 20 oyuncu bulunuyor. Fıratcan Üzüm ve Kamil Ahmet Çörekçi, AEK maçı kadrosunda yer almadı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:28
  1. İstanbul
  2. Trabzonspor
  3. Atina
  4. AEK

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