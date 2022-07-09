  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, aradığı stoperi İspanya'da buldu!
Spor

Trabzonspor, aradığı stoperi İspanya'da buldu!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sıralarda yer alan Marlon ve Kaan Ayhan ile anlaşma sağlanamayınca B planı olarak Bartra devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 15:38:00 -
Trabzonspor, aradığı stoperi İspanya'da buldu!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sıralarda yer alan Marlon ve Kaan Ayhan ile anlaşma sağlanamayınca B planı olarak Bartra devreye girdi.

Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım oluşturmak için mücadele veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağ stoper konusunda bir türlü istediğini alamadı.

Avcı'nın listesinde, ilk sıralarda Shahktar'dan Marlon ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan vardı. Ancak bordo-mavililer amacına ulaşamadı.

Marlon'un kulübü Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandı, oyuncu ikna edildi ancak bu kez Brezilyalı savunmacının eşi sorun çıkardı.

Kaan Ayhan transferi ise son anda gerçekleşmedi. Milli stoperle 4 yıllık anlaşma sağlayan ve söz alan Karadeniz ekibi, Sassuolo'yu da 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Ancak Kaan'ın menajeri Ersin Akan'ın Galatasaray ile görüşmesi oyuncunun kafasını karıştırdı.

Marlon ve Kaan transferlerinde sorun yaşanması üzerine B Planı'nı devreye sokan kurmaylar, Real Betis'ten Marc Bartra ile temasa geçti.

Barcelona ve Borussia Dortmund formaları da giyen İspanyol stoper, 1.84 boyunda olmasına rağmen hava toplarında iyi.

Geçen sezon 32 maça çıkan 31 yaşındaki savunmacı, 2 gol atarak takımına destek verdi.

Bordo-mavililerin İspanyol temsilcisiyle Bartra için sıkı bir pazarlığa girmesi bekleniyor.


Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Sağlık

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi
Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Kadın - Aile

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!
Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!

Kadın - Aile

Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!

Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir
Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir

Kadın - Aile

Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir

Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın
Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın

Kadın - Aile

Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri
Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Yaşam

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı
Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

Yerel

Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta
Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta

Kadın - Aile

Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23