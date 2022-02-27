Trabzonspor aradığı sağ beki Süper Lig'de buldu!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Karadeniz Fırtınası, aradığı sağ beki buldu. Bordo-mavililer, Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Onur Bulut'u gündemine aldı.

Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 yendiği karşılaşmada rakip takımın sağ beki Onur Bulut performansıyla dikkat çekti. Kayserispor'un kaydettiği 2 golde de büyük pay sahibi olan Onur bu sezon takımı adına 7. asistini yaptı.

Akyazı'yı dolduran taraftarların beğenisi kazanan 27 yaşındaki Onur'un bir süredir Trabzonspor tarafından izlendiği öğrenildi.

Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı.