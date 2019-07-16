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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Abel Hernandez...

Golcü arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, CSKA Moskova ile olan sözleşmesi sona eren Abel Hernandez için harekete geçti.

16 Temmuz 2019 Salı 11:46
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Abel Hernandez...

CSKA Moskova ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Uruguaylı oyuncunun menajeri ile temasa geçen Bordo-Mavililer transfer pazarlığını sürdürüyor.

İmza parası 2 milyon Euro!

 

Oyuncunun yıllık 1 milyon euro istediği ayrıca 2 milyon euro da imza parası talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor yönetimi, “İmza parası almazsan yıllık 1 milyon euroyu öderiz” cevabını verdi. 28 yaşındaki futbolcunun ise imza parasında ısrar ettiği pazarlığın sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:46
  1. Trabzonspor
  2. Abel Hernandez
  3. CSKA Moskova

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